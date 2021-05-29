Партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" подвела итоги 100 дней работы

Обсуждались партийные инициативы
Итоги первых 100 дней работы обсудили на всероссийском совещании партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Три политические силы объединились на съезде 22 февраля.
Лидеры, Центральный совет и Палата депутатов говорили о реализации программы партии и её модельных законопроектах, среди которых - инициативы о защите общественной морали, поддержке многодетных семей и уголовной ответственности за причинение вреда экологии.
Кроме этого, участники совещания обозначили цели партии на предвыборный период, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram