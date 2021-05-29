В Новосибирске расследуют ЧП со стрельбой полицейского в голову водителю

Мужчина доставлен в больницу

В Новосибирской области расследуют ЧП, произошедшее с сотрудником ДПС. Инспекторы пытались остановить автомобиль с нарушителями и когда догнали его, полицейский случайно выстрелил из табельного оружия в голову одному из находившихся в машине.

"С целью пресечения противоправного поведения сотрудник обнажил табельное оружие. Несмотря на это, мужчина продолжил свои незаконные действия. В ходе борьбы произошёл непроизвольный выстрел", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Раненого мужчину отвезли в больницу. Двоих других нарушителей доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по двум статьям - "Превышение должностных полномочий" и "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

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