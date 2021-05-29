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В Госдуме поддержали предложение депутата Романа Романенко о помощи молодёжи в трудоустройстве

16:30
  • суббота
  • 29 мая 2021

Парламентарий предложил выплачивать работодателям 100 тысяч рублей

Инициативу депутата Госдумы Романа Романенко о поддержке молодых выпускников вузов поддержала глава подкомитета по делам молодёжи Наталья Кувшинова.
Минтруд России назвал инициативу Романа Романенко заслуживающей внимания

Романенко предложил выдавать выпускникам вузов и ссузов вместе с дипломом специальный сертификат на 100 тысяч рублей в качестве компенсации работодателю части расходов по уплате страховых взносов за этого работника. По словам депутата, его инициативу поддержали в Министерстве труда.

Парламентарий отметил, что работодатели с неохотой берут к себе молодых специалистов. А сейчас ситуация усугубилась последствиями пандемии, которая негативно отразилась на рынке труда.

В свою очередь Кувшинова отметила, что предложенная Романенко выплата станет одним из стимулов для работодателей, принимающих выпускников на работу.

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