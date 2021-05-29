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Попавшие под санкции российские дипломаты покинули Чехию

17:05
  • суббота
  • 29 мая 2021

За ними прилетел спецборт

Из Праги в Москву спецбортом вылетела первая группа из 54 российских дипломатов, выдворенных из Чехии в связи со скандалом вокруг взрывов на военных складах во Врбетице.
У Чехии возникли проблемы с пониманием российских санкций против её дипломатов

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь российского посольства Николай Брякин, вторая группа дипработников вылетит в Россию 31 мая. На этом завершится процесс приведения штата посольства России в паритетное соответствие со штатом дипломатической миссии Чехии в Москве.

В апреле 2021 года Чехия без предъявления доказательств обвинила Россию в причастности ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице.  ЧП произошло в 2014 году.

При этом власти Чехии выступали с противоречивыми заявлениями, из которых невозможно до конца понять – есть ли у них доказательства причастности России к инциденту семилетней давности или нет. После этого Москва и Прага заявили о высылке дипломатов.

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