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Дмитрий Певцов: "Спорт – победа не над соперником, а над собой!"

17:38
  • суббота
  • 29 мая 2021

Актёр поздравил победителей турнира по лазер-бегу

Дмитрий Певцов поздравил победителей городского турнира по лазер-бегу. Актёр отметил, что с каждым годом всё больше москвичей присоединяется к спортивным мероприятиям.
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"На самом деле все сегодня стали героями, ведь главное не победа над соперником, а победа над собой. Этому учил меня отец, заслуженный тренер Советского Союза по пятиборью. Спорт – это умение терпеть и работать", - сказал Певцов.

В свою очередь директор спортивной школы олимпийского резерва "Северный", заслуженный мастер спорта СССР Анатолий Старостин поделился воспоминаниями, как вместе с отцом Певцова участвовал в международных соревнованиях. "Сам Дмитрий много времени уделяет спорту, показывая пример другим", - сказал Старостин.

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