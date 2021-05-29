Евгений Попов: Необходимо предотвратить застройку природоохранных зон

Телеведущий выступил за сохранение зелёных зон

Тележурналист Евгений Попов выступил против несанкционированного строительства в природоохранных зонах. Свою позицию он озвучил на вебинаре для жителей столицы, проводимом депутатом Мосгордумы Александром Козловым.

"Любое вмешательство, даже если речь идёт о посыпании дорожек галькой, требует проведения государственной экологической экспертизы. Это должно быть утверждено на законодательном уровне", - сказал Попов.

Парламентарий поддержал инициативу журналиста. Он отметил большой вклад в сохранение экологии города программы "Миллион деревьев". Она позволила высадить 130 тысяч деревьев и четыре миллиона кустарников в московских дворах.

В свою очередь Попов сказал, что немало зелёных уголков Москвы спасены, благодаря инициативе жителей. Один из примеров - Крылатский лес. Волонтёры собрали около тысячи подписей в его защиту.

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