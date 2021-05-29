В Британии сделано заявление о лабораторном происхождении коронавируса

Эта версия появилась ещё год назад

Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса. Авторы исследования утверждают, что китайские учёные разработали вирус в уханьской лаборатории, после чего предпринимали попытки замести следы, чтобы вирус выглядел так, будто он появился естественным образом.

О выводе учёных пишет британская Daily Mail со ссылкой на их исследование. В ближайшие дни научная работа будет опубликована официально, утверждает издание.

На этой неделе появилась информация, что у американской разведки есть ещё не исследованные данные, связанные с источником появления коронавируса. Спецслужбы хотят использовать экстраординарные компьютерные мощности, чтобы выяснить, просочился ли вирус из лаборатории в китайском Ухане или распространился через контакты людей с животными. Пока на этот счёт точной информации нет, но версия об искусственном происхождении коронавируса возникла в самом начале пандемии.

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