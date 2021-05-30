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В России за сутки выявлено 9694 больных коронавирусом

11:03
  • воскресенье
  • 30 мая 2021

Москва лидирует по числу заболевших

За сутки в России зафиксировано 9 694 случая заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 5 063 442 человека с COVID-19, умерло 121 162 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 3 719 больных, всего в столице 1 177 356 инфицированных, скончались 20 060 пациентов. 
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Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

Москва заняла второе место в рейтинге эффективности действий городских властей в период пандемии коронавируса, который составили эксперты Высшей школы экономики. На первой позиции – Сингапур. Аналитики сравнили, как в период пандемии работали городские системы здравоохранения, оценили стабильность экономики и социальной сферы, приоритеты городских бюджетов.

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