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Московские врачи вылечили ещё 2547 больных COVID-19

11:34
  • воскресенье
  • 30 мая 2021

В столичных ресторанах могут появиться зоны для привитых

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 547 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 060 588.
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Мэр Сергей Собянин предложил создавать в столичных ресторанах зоны, свободные от коронавируса. В них смогут находиться привитые посетители. Глава города отметил, что за год столица потеряла половину туристов, в основном иностранцев, и это стало серьёзной проблемой для сферы услуг, торговли и общепита.

По данным на 30 мая, в России диагноз COVID-19 поставлен 5 063 442 пациентам, умерли с начала пандемии 121 162 человека. В Москве больных зарегистрировано 1 177 356, в мире более 169 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более трёх миллионов человек.

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