Его требования невозможно выполнить

Очередное провокационное заявление прозвучало в адрес России со стороны Украины. Посол Незалежной в Германии Андрей Мельник выдвинул заведомо невыполнимые условия для нормализации отношений с Москвой.

"Россия должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым. После этого Москва должна восстановить разрушенные районы и выплатить репарации", - сказал дипломат в интервью Berliner Zeitung.

Ещё Мельник хочет, чтобы Россия принесла извинения Киеву и только после этого будет открыт путь примирению государств.

Похожие заявления звучат на Украине нередко. В Москве не раз говорили о том, что тема территориальной принадлежности Крыма закрыта раз и навсегда, а республикам Донбасса будет оказываться вся необходимая поддержка.

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