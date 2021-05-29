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Украинский дипломат выдвинул ультиматум России

19:31
  • суббота
  • 29 мая 2021

Его требования невозможно выполнить

Очередное провокационное заявление прозвучало в адрес России со стороны Украины. Посол Незалежной в Германии Андрей Мельник выдвинул заведомо невыполнимые условия для нормализации отношений с Москвой.
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"Россия должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым.  После этого Москва должна восстановить разрушенные районы и выплатить репарации", - сказал дипломат в интервью Berliner Zeitung.

Ещё Мельник хочет, чтобы Россия принесла извинения Киеву и только после этого будет открыт путь примирению государств.

Похожие заявления звучат на Украине нередко. В Москве не раз говорили о том, что тема территориальной принадлежности Крыма закрыта раз и навсегда, а республикам Донбасса будет оказываться вся необходимая поддержка.

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