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Светлана Разворотнева провела опрос среди москвичей: людям необходимы бассейны

19:44
  • суббота
  • 29 мая 2021

Москвичам не хватает и музыкальных кружков

Москвичи выступают за появление в городе бесплатных бассейнов и кружков музыкального творчества, а также курсов иностранных языков и программирования для детей. Таковы результаты опроса, проведённого по инициативе члена Общественной палаты и руководителя АНО "Центр защиты прав москвичей" Светланы Разворотневой.
Светлана Разворотнева: Путёвки для детей должны быть бесплатными

По её мнению, наличие бесплатных бассейнов и современных спортивно-досуговых центров в корне изменит жизнь москвичей.  

Многие столичные жители признаются, что не имеют возможность оплачивать занятия детей. И это касается не только неблагополучных семей. Именно поэтому большинство горожан выступают за появление бесплатных мест для занятий.

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