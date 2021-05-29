Светлана Разворотнева провела опрос среди москвичей: людям необходимы бассейны

Москвичам не хватает и музыкальных кружков

Москвичи выступают за появление в городе бесплатных бассейнов и кружков музыкального творчества, а также курсов иностранных языков и программирования для детей. Таковы результаты опроса, проведённого по инициативе члена Общественной палаты и руководителя АНО "Центр защиты прав москвичей" Светланы Разворотневой.

По её мнению, наличие бесплатных бассейнов и современных спортивно-досуговых центров в корне изменит жизнь москвичей.

Многие столичные жители признаются, что не имеют возможность оплачивать занятия детей. И это касается не только неблагополучных семей. Именно поэтому большинство горожан выступают за появление бесплатных мест для занятий.

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