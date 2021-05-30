Российские военные организовали гуманитарные коридоры в Сирии

Школьники смогут сдать экзамены
Сирийские боевики в идлибской зоне деэскалации не пропустили на госэкзамены местных школьников, которые следовали в сопровождении родителей в Алеппо. Об этом сообщает российский Центр по примирению.
На границах неподконтрольных правительству территорий власти совместно с нашими военными ежегодно организуют гуманитарные коридоры, чтобы централизованно доставить школьников к месту проведения выпускных испытаний.
Сейчас открыто шесть таких пунктов, ими уже воспользовались более четырёх тысяч человек, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram