Российские военные организовали гуманитарные коридоры в Сирии

Школьники смогут сдать экзамены

Сирийские боевики в идлибской зоне деэскалации не пропустили на госэкзамены местных школьников, которые следовали в сопровождении родителей в Алеппо. Об этом сообщает российский Центр по примирению.

На границах неподконтрольных правительству территорий власти совместно с нашими военными ежегодно организуют гуманитарные коридоры, чтобы централизованно доставить школьников к месту проведения выпускных испытаний.

Сейчас открыто шесть таких пунктов, ими уже воспользовались более четырёх тысяч человек, сообщает "ТВ Центр".

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