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Борис Джонсон тайно женился

10:50
  • воскресенье
  • 30 мая 2021

О свадьбе не знали даже его советники

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон женился в третий раз. Об этом сообщают сразу несколько изданий Соединённого Королевства. Супругой политика стала его давняя возлюбленная Кэрри Саймондс.
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Церемония бракосочетания была тайной и прошла в Вестминстерском соборе. Приглашены были только родственники и друзья, всего около 30 человек. О свадьбе не знали даже ближайшие советники премьера.

Джонсон и Саймондс объявили о помолвке в начале марта прошлого года. В феврале у них родился сын. Его назвали в честь врачей, которые вылечили премьера от коронавируса. Кстати, Джонсон стал вторым с 1822 года главой кабмина в истории Британии, который женился, занимая этот пост.

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