ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле дали оценку двухдневным переговорам Путина и Лукашенко

10:21
  • воскресенье
  • 30 мая 2021

Лидеры России и Белоруссии общались в Сочи

Насыщенными и конструктивными назвали в пресс-службе Кремля двухдневные переговоры в Сочи Владимира Путина и Александра Лукашенко. В субботу, 29 мая президенты России и Белоруссии общались в неформальной обстановке, в частности, совершили морскую прогулку и пообедали на яхте. За столом присутствовал и сын президента Белоруссии Николай.
Переговоры Путина и Лукашенко продлились более пяти часов

За день до этого Путин и Лукашенко провели многочасовые переговоры, главными темами которых стали развитие торгово-экономического взаимодействия и борьба с пандемией. Главы государств также договорились о втором транше российского госкредита Белоруссии в размере 500 миллионов долларов. Кроме того, Александр Лукашенко детально проинформировал Владимира Путина об обстоятельствах экстренной посадки в минском аэропорту самолета Ryanair.

Российский президент высказал мнение, что в Европе не стремятся прояснить истинные причины случившегося. Лидеры ЕС приняли решение запретить полеты белорусских самолётов в европейском воздушном пространстве, в связи с этим Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об открытии новых рейсов "Белавиа" в российские города, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.