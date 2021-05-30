В Кремле дали оценку двухдневным переговорам Путина и Лукашенко

Лидеры России и Белоруссии общались в Сочи

Насыщенными и конструктивными назвали в пресс-службе Кремля двухдневные переговоры в Сочи Владимира Путина и Александра Лукашенко. В субботу, 29 мая президенты России и Белоруссии общались в неформальной обстановке, в частности, совершили морскую прогулку и пообедали на яхте. За столом присутствовал и сын президента Белоруссии Николай.

За день до этого Путин и Лукашенко провели многочасовые переговоры, главными темами которых стали развитие торгово-экономического взаимодействия и борьба с пандемией. Главы государств также договорились о втором транше российского госкредита Белоруссии в размере 500 миллионов долларов. Кроме того, Александр Лукашенко детально проинформировал Владимира Путина об обстоятельствах экстренной посадки в минском аэропорту самолета Ryanair.

Российский президент высказал мнение, что в Европе не стремятся прояснить истинные причины случившегося. Лидеры ЕС приняли решение запретить полеты белорусских самолётов в европейском воздушном пространстве, в связи с этим Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об открытии новых рейсов "Белавиа" в российские города, сообщает "ТВ Центр".

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