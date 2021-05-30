В Белоруссии назвали условие возобновления полётов в Крым

С заявлением выступил глава компании "Белавиа"

Руководство белорусской авиакомпании "Белавиа" назвало условие, при котором могут быть возобновлены полёты из Минска в Крым. Гендиректор компании Игорь Чергинец в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" заявил, что без политического решения о признании Крыма частью России такое невозможно.

"Должно быть политическое признание Крыма как части России. Будет политическое решение – будем смотреть", - сказал глава белорусской авиакомпании.

Он напомнил, что во времена, когда Крым принадлежал Украине, компания летала туда с перерывами. С 2014 года официальный Минск так и не признал Крым частью России.

По данным пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, во время двухдневной встречи Владимира Путина с Александром Лукашенко в Сочи вопрос о полетах "Белавиа" в Крым не поднимался.

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