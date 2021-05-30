Собянин назвал причину роста заболеваемости коронавирусом в Москве

Мэр оценил ситуацию в городе

Сергей Собянин дал свою оценку всплеску заболеваемости коронавирусом в Москве после майских праздников. Мэр связал его с нежеланием людей обращаться к врачам.

"После майских праздников был всплеск выявлений и госпитализаций, потому что многие почти 10 дней находились на даче, дома и не очень-то хотели идти в поликлиники, больницы. Дождавшись рабочих дней - пришли со всем этим", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Глава города добавил, что некоторое увеличение числа больных также может быть связано с весенним эпидемиологическим сезоном, когда люди традиционно чаще болеют.

На этой неделе число случаев коронавируса в целом по России немного выросло: ежедневно регистрируется в пределах девяти тысяч новых больных. В Москве заразившихся выявляется от двух до трёх тысяч человек в сутки, последние три дня число случаев заболевания было более трёх тысяч в день.

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