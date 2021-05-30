В Сибири реки выходят из берегов: МЧС готовит людей к эвакуации

Уровень воды стремительно повышается

В Приангарье уровень воды в реках стремительно приближается к критическим отметкам. Наряды МЧС переведены в режим повышенной готовности, в населённые пункты переправляют плавсредства и спасательные жилеты.

Целые озёра образовались на приусадебных участках в Туве. В Кызыле и вовсе объявлена чрезвычайная ситуация. Несколько десятков человек пришлось вывезти в пункты временного размещения.

По-прежнему отрезанными от большой земли остаются населённые пункты в Красноярском крае. Вышли из берегов Телецкое озеро и река Бия на Алтае. МЧС призвало местных жителей подготовиться к ухудшению обстановки и возможной эвакуации, сообщает "ТВ Центр".

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