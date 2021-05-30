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В Крыму устраняют последствия мощного ливня

12:18
  • воскресенье
  • 30 мая 2021

Симферополь ушёл под воду

В Крыму до 1 июня продлили экстренное предупреждение из-за непогоды. В Симферополе бушует гроза с ливнями и градом, шквалистый ветер валит деревья и рекламные щиты. Только за прошедшие сутки на город обрушилось больше месячной нормы осадков, но стихия не отступает. Некоторые улицы приходится преодолевать вплавь.
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Гроза, сильные порывы ветра, град и ливень обрушились на столицу полуострова. Симферополь буквально затопило. Некоторые кварталы превратились в русла рек. В самой низкой точке города автомобили наполовину ушли под воду. Автобусы и троллейбусы превратились в бассейны, сообщает "ТВ Центр".

Кому-то повезло ещё меньше. Некоторые дороги не выдержали такой нагрузки и посыпались. Грунт под транспортом уходил на глазах прохожих и хозяйки автомобиля. Кто-то в спешке, преодолевая бурлящие потоки потерял обувь. Ботинок застрял под колёсами припаркованного автомобиля. Дождевые стоки забили улицы илом, щебнем, песком и травой, а где-то и строительным мусором.

Пострадал частный сектор. Пересохший за время засухи Салгир вышел из берегов. Дворы оказались под водой. Ливневая канализация опять не справилась. Получасовые осадки привели к коллапсу. Вода затопила парковки и здания крупных торговых центров. Перед натиском стихии не устояли старые тополя. Несколько деревьев в разных районах города рухнули на припаркованные рядом автомобили.

Причина непогоды по словам синоптиков - балканский и черноморский циклоны. По данным крымского Гидрометцентра грозы, град и шквалистый ветер ожидаются на территории всего полуострова. дожди будут продолжаться всю следующую неделю.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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