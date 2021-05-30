Жители Европы взбунтовались против введения COVID-паспортов

Люди устали от ограничений

В Брюсселе прошли митинги противников ограничений и введения ковидных европаспортов. Они протестовали против коронавирусных ограничений. Конечной целью своего шествия назвали площадь перед зданием европейской комиссии.

А в Бразилии - многотысячные акции протеста с требованием отставки президента, который ещё недавно отрицал опасность коронавируса. Сейчас страна занимает третье место в мире по числу заболевших и второе по количеству смертей, сообщает "ТВ Центр".

В целом ситуация с коронавирусом в мире хоть и медленно, но улучшается. В большей мере, благодаря вакцинации. Во многих странах постепенно снимают ограничения. Во французской столице, по советам учёных и врачей пошли на смелый эксперимент - разрешили провести очный концерт для пяти тысяч зрителей. Власти говорят, что по итогу эксперимента будет приниматься решение: открывать концертные площадки или нет.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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