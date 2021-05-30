В перинатальном центре в Зеленограде родился 150-тысячный ребёнок

Врачи следят за его здоровьем
В Зеленограде, в перинатальном центе имени Кончаловского родился 150-тысячный ребёнок. Ежегодно в клинике появляется на свет больше четырёх тысяч малышей. Врачи внимательно следят за состоянием здоровья каждого, сообщает "ТВ Центр".
Депутат Госдумы Ирина Белых поздравила родителей юбилейного новорождённого и вручила благодарственные грамоты сотрудникам центра.
"Мне повезло несказанно, и я благодарила тех людей, которые работают здесь. Они говорили, что очень любят это место. Вот ради этой любви Москва строит такие перинатальные центры, и из-за этой любви рождаются дети", - отметила Белых.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: