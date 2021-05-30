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В перинатальном центре в Зеленограде родился 150-тысячный ребёнок

12:28
  • воскресенье
  • 30 мая 2021

Врачи следят за его здоровьем

В Зеленограде, в перинатальном центе имени Кончаловского родился 150-тысячный ребёнок. Ежегодно в клинике появляется на свет больше четырёх тысяч малышей. Врачи внимательно следят за состоянием здоровья каждого, сообщает "ТВ Центр".
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Депутат Госдумы Ирина Белых поздравила родителей юбилейного новорождённого и вручила благодарственные грамоты сотрудникам центра.

"Мне повезло несказанно, и я благодарила тех людей, которые работают здесь. Они говорили, что очень любят это место. Вот ради этой любви Москва строит такие перинатальные центры, и из-за этой любви рождаются дети", - отметила Белых.

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