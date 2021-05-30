У берегов Шри-Ланки десятые сутки горит судно с ядовитым грузом

Спасатели не могут ничего сделать

Власти Шри-Ланки бьют тревогу из-за пожара на контейнеровозе в порту Коломбо. ЧП грозит едва ли не самой крупной для страны катастрофой. Судно перевозило химикаты, которые теперь отравляют океан и знаменитые пляжи. А сейчас появился ещё и риск кислотных дождей. До сих пор неизвестно, сколько времени займет очистка акватории. Военные уже просят помощи добровольцев.

Столб чёрного дым от горящего контейнеровоза виден за несколько километров. X-Press Pearl был спущен на воду в январе, но не прослужил и года. 15 мая судно вышло из Индии в Сингапур, а 20 мая на нём произошёл взрыв, по предварительной версии, в одном из контейнеров. Пострадали двое моряков, остальной экипаж экстренно эвакуировали, сообщает "ТВ Центр".

Самое страшное: X-Press Pearl перевозил азотную кислоту, гидроксид натрия, смазочные материалы и косметику. Миллионы пластиковых гранул осели плотным слоем на знаменитых песчаных пляжах. Десятки километров береговой линии покрыты серой пластиковой плёнкой.

На помощь местным морякам прибыли корабли индийской береговой охраны. Рыбакам уже десятый день запрещено выходить на промысел, воды в районе Коломбо известны своими крабами и гигантскими креветками. В четверг, 27 мая военные поспешили сообщить: пожар потушен. Однако вскоре огонь показался снова. Судно горит до сих пор. И угрожает самой крупной экологической катастрофой в истории страны.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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