В Подмосковье открылась выставка, посвящённая подвигу врачей

На ней собраны уникальные экспонаты

Бескорыстное служение людям в фотографиях, артефактах и архивных документах. В Подмосковье открылась выставка, рассказывающая о подвиге врачей, священников и сестёр милосердия в начале ХХ века. Более ста уникальных экспонатов, познакомиться с которыми можно до середины сентября, сообщает "ТВ Центр".

На этой выставке хочется всматриваться в каждый экспонат. На редких фотографиях - лица тех, кто спасал жизни и рисковал своей, кто проявлял милосердие в самое сложное время. "Врачеватели душ и телес" - это врачи и священнослужители московских общин сестер милосердия под покровительством великой княгини Елизаветы Фёдоровны, которые служили во время войн, стихийных бедствий и эпидемий.

Выставка рассказывает о подвиге известных врачей, которые работали в походных условиях, оперировали без анестезии. Но своим трудом и идеями меняли действительность. Например, хирург Владимир Розанов открыл первую протезную мастерскую.

Артефакты и святыни - на выставке более ста уникальных экспонатов, которые можно будет увидеть в музее Православного просветительского центра "Усово-Спасское" до 20 сентября.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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