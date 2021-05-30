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В Москве участились дорожные происшествия с курьерами на велосипедах

15:37
  • воскресенье
  • 30 мая 2021

Они не соблюдают правила

Спешат выполнить заказ и несутся сломя голову. Это - о велокурьерах. Недели не проходит, чтобы они кого-нибудь не сбили на тротуаре. У пешеходов серьёзные травмы. некоторые оказываются в больницах.

А уж о случаях, когда доставщик просто задел прохожего на скорости, и говорить нечего, их - тысячи. Очевидно, что в городе так быть не должно.

Но заставить курьеров соблюдать правила - задача не из простых. Тем более, что для некоторых формальных правил вообще не существует.

Юлия Богоманшина разбиралась в ситуации (смотрите видео).

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Курьер на велосипеде
Курьер на велосипеде
Курьер сбил пешехода
Курьер сбил пешехода
Курьер на велосипеде
Курьер на велосипеде
Курьер на велосипеде
Курьер на велосипеде
Курьер едет по тротуару
Курьер едет по тротуару
Курьер и инспектор ДПС
Курьер и инспектор ДПС
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