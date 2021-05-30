В Москве участились дорожные происшествия с курьерами на велосипедах

Они не соблюдают правила

Спешат выполнить заказ и несутся сломя голову. Это - о велокурьерах. Недели не проходит, чтобы они кого-нибудь не сбили на тротуаре. У пешеходов серьёзные травмы. некоторые оказываются в больницах.

А уж о случаях, когда доставщик просто задел прохожего на скорости, и говорить нечего, их - тысячи. Очевидно, что в городе так быть не должно.

Но заставить курьеров соблюдать правила - задача не из простых. Тем более, что для некоторых формальных правил вообще не существует.

Юлия Богоманшина разбиралась в ситуации (смотрите видео).

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