Можно ли внести в банкомат билеты банка приколов (видео)

Корреспондент "ТВ Центра" провёл эксперимент
Внёс в банкомат сувенирные деньги и получил на счёт более миллиона настоящих рублей. Такой фокус проделал в столице мошенник. Его сейчас ищут, и скорее всего, найдут. Ему грозит тюрьма.
Но вопрос остаётся: неужели банкомату и правда можно "скормить" какие-нибудь билеты банка приколов, а он их благополучно примет?
Илья Данильцев попробовал и убедился - не всё так просто (смотрите видео).
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