Можно ли внести в банкомат билеты банка приколов (видео)

Корреспондент "ТВ Центра" провёл эксперимент

Внёс в банкомат сувенирные деньги и получил на счёт более миллиона настоящих рублей. Такой фокус проделал в столице мошенник. Его сейчас ищут, и скорее всего, найдут. Ему грозит тюрьма.

Но вопрос остаётся: неужели банкомату и правда можно "скормить" какие-нибудь билеты банка приколов, а он их благополучно примет?

Илья Данильцев попробовал и убедился - не всё так просто (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram