ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Можно ли внести в банкомат билеты банка приколов (видео)

16:02
  • воскресенье
  • 30 мая 2021

Корреспондент "ТВ Центра" провёл эксперимент

Внёс в банкомат сувенирные деньги и получил на счёт более миллиона настоящих рублей. Такой фокус проделал в столице мошенник. Его сейчас ищут, и скорее всего, найдут. Ему грозит тюрьма.

Но вопрос остаётся: неужели банкомату и правда можно "скормить" какие-нибудь билеты банка приколов, а он их благополучно примет?

Илья Данильцев попробовал и убедился - не всё так просто (смотрите видео).

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Банкомат
Банкомат
Банкоматы
Банкоматы
Люди рассматривают рубли
Люди рассматривают рубли
Банкомат
Банкомат
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.