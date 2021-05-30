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Основатель сети "Теремок" считает справедливым ввести налог на богатых для поддержки пенсионеров

13:43
  • воскресенье
  • 30 мая 2021

Это принесёт дополнительные 100 миллиардов рублей

Основатель и владелец сети кафе быстрого питания "Теремок" Михаил Гончаров поддержал инициативу члена Общественной палаты Евгения Нифантьева о повышении НДФЛ для богатых россиян.
Инициативу Нифантьева о бесплатных лекарствах для пенсионеров поддержало более 7 тысяч человек

Он предложил установить для граждан с доходом более пяти   миллионов рублей налог в 18% и направить выученные средства на покупку бесплатных лекарств для пенсионеров. При повышении налога с 15% процентов до 18% в год можно будет дополнительно собирать около 100 миллиардов рублей, полагает Нифантьев.

"Возможно, что сначала кому-то будет тяжело смириться с тем, что нужно будет платить больше налогов, но я уверен, что понимание, на какое важное и доброе дело идут эти деньги, нивелирует весь негатив", – отметил Гончаров.

Он уверен, что богатые люди не будут уходить от налогов и скрывать свои доходы.

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