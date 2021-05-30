В Барнауле лопнул игровой батут: пострадали дети

Две девочки доставлены в больницу

В парке в Барнауле лопнул игровой батут. В результате ЧП пострадали несколько детей, игравших на нём.

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что двое детей находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. Это – две девочки 2017 года рождения, сообщает ТАСС.

Инцидент произошёл около торгового центра "Район". В выходной день там традиционно много народа – гуляющих родителей с детьми.

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