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Первые кадры с места происшествия с лопнувшим батутом в Барнауле

14:43
  • воскресенье
  • 30 мая 2021

Пострадали две девочки

В Сети появились первые кадры, сделанные очевидцами на месте происшествия с детским батутом в Барнауле. На кадрах видно, как несколько мужчин пытаются поставить на место тяжёлую конструкцию, которая сложилась внутрь.

Известно, что во время происшествия пострадали две девочки 2017 года рождения. Они находятся в тяжёлом состоянии.

Инцидент произошёл около торгового центра "Район". В выходной день там традиционно много народа – гуляющих родителей с детьми. Полиция возбудила уголовное дело, на месте работают следователи и эксперты.

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