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Дава не может найти новую любовь после расставания с Бузовой

17:53
  • воскресенье
  • 30 мая 2021

Его сердце пока свободно

Рэпер Дава Манукян никак не может забыть романтическую историю отношений с Ольгой Бузовой. Три месяца назад они разошлись и расставание было достаточно скандальным – телеведущая обвиняла своего избранника в рукоприкладстве.
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Со временем всё успокоилось, но похоже, обиды и разочарование остались. Сейчас про свою бывшую любовь Дава предпочитает не вспоминать, но журналисты не дают ему покоя.

На днях рэпер признался, что его сердце до сих пор свободно, несмотря на бесконечно приписываемые романы. "Должно пройти время и, может быть, тогда получится отпустить ситуацию и снова влюбиться. Если сразу же начинаются другие отношения, значит, кто-то врал", - приводит слова Манукяна издание "СтарХит".

Дава признался, что причиной расставания с Бузовой стали разные характеры влюблённых. "К сожалению, так получилось - мы просто не сошлись характерами, нужно было расстаться во имя своей же любви", - сказал Дава.

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