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В Новосибирске умер мужчина, раненный в голову сотрудником ДПС

15:11
  • воскресенье
  • 30 мая 2021

Врачи не смогли спасти его

В реанимации скончался мужчина, которого накануне, 29 мая ранил в голову сотрудник ДПС. Об этом сообщили в Минздраве Новосибирской области.
В Новосибирске расследуют ЧП со стрельбой полицейского в голову водителю

Инцидент произошёл на одной из автодорог региона. Инспекторы ДПС пытались остановить автомобиль с нарушителями и когда догнали его, полицейский непроизвольно выстрелил из табельного оружия в голову одному из находившихся в машине.

Раненого мужчину доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его. В отношении дорожного инспектора возбуждено уголовное дело.

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