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Пятикратный лауреат "Грэмми" Би Джей Томас умер от рака

16:33
  • воскресенье
  • 30 мая 2021

Ему было 78 лет

Пятикратный лауреат "Грэмми" Би Джей Томас скончался в возрасте 78 лет. У певца некоторое время назад диагностировали рак лёгких в последней стадии. О смерти исполнителя появилось сообщение в его Twitter.
Звезда фильмов Marvel умерла от рака

Би Джей Томас наиболее известен благодаря песне Raindrops Keep Fallin' on My Head ("Капли дождя падают на мою голову"). Композиция звучит в фильмах "Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид", "Форрест Гамп" и "Человек-паук 2".

Главная героиня советской картины "Вокзал для двоих", которую сыграла Людмила Гурченко, напевает мелодию этой песни в сцене, когда её провожает домой герой Олега Басилашвили. На её фоне дикторы новостных передач советского латвийского телевидения читали прогноз погоды.

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