Израиль запретил своим гражданам ездить в Россию из-за коронавируса

При этом в страну разрешено въезжать туристам

Израиль запретил своим граждан ездить в Россию из-за включения нашей страны в красный список по коронавирусу. Власти считают, что в России сохраняется высокий уровень распространения болезни, пишет The Jerusalem Post.

В опасном списке также оказались Турция, Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Эфиопия. Если израильтяне побывают в этих странах, то по возвращении должны будут уйти на карантин. Это касается привившихся и переболевших коронавирусом граждан.

Одновременно с этими мерами Израиль возобновляет туризм для ограниченного количества прошедших вакцинацию путешественников - групп до 30 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram