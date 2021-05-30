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Израиль запретил своим гражданам ездить в Россию из-за коронавируса

17:31
  • воскресенье
  • 30 мая 2021

При этом в страну разрешено въезжать туристам

Израиль запретил своим граждан ездить в Россию из-за включения нашей страны в красный список по коронавирусу. Власти считают, что в России сохраняется высокий уровень распространения болезни, пишет The Jerusalem Post.
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В опасном списке также оказались Турция, Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Эфиопия. Если израильтяне побывают в этих странах, то по возвращении должны будут уйти на карантин. Это касается привившихся и переболевших коронавирусом граждан.

Одновременно с этими мерами Израиль возобновляет туризм для ограниченного количества прошедших вакцинацию путешественников - групп до 30 человек.

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