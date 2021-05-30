Москвичей предупредили о заморозках в июне

Дачникам рекомендовано укрывать свежие посадки

Синоптики предупредили жителей московского региона о возможных заморозках в первые дни июня. Специалисты рекомендуют подмосковным дачникам укрывать рассаду на ночь, сообщается на сайте "Метеоновости".

30 мая в регионе усиливается влияние антициклона, из-за чего рассеивается облачность, осадки уменьшаются, а северо-восточный ветер нагоняет холодный воздух. До середины следующей недели в Подмосковье ночи будут холодными, особенно на востоке и северо-востоке.

По данным Гидрометцентра, самая холодная ночь ожидается 1 июня: температура опустится до плюс двух – плюс четырёх градусов. Днём в первый день лета будет без осадков, от 17 до 19 градусов тепла.

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