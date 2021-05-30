Подтверждается версия о распространении коронавируса из лаборатории в Ухане

Она требует тщательного изучения

Появилось ещё одно косвенное доказательство того, что источником распространения коронавируса была лаборатория в китайском городе Ухане. Жена одного из вирусологов, работающего там, умерла от коронавируса в декабре 2019 года, то есть ещё до начала пандемии.

Об этом сообщает издание Daily Caller со ссылкой на бывшего сотрудника Госдепа США Дэвида Ашера, занимавшегося расследованием происхождения COVID-19. Выяснилось, что китайские власти скрывали в течение месяца информацию о том, что коронавирус заразен для людей. Это способствовало вспышке эпидемии и началу пандемии.

На этой неделе появилось несколько новостей, указывающих на уханьский след появления и распространения коронавируса. В Британии нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса, а американские спецслужбы тщательно изучают данные о распространении вируса из лаборатории в Китае.

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