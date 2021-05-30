ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подтверждается версия о распространении коронавируса из лаборатории в Ухане

18:27
  • воскресенье
  • 30 мая 2021

Она требует тщательного изучения

Появилось ещё одно косвенное доказательство того, что источником распространения коронавируса была лаборатория в китайском городе Ухане. Жена одного из вирусологов, работающего там, умерла от коронавируса в декабре 2019 года, то есть ещё до начала пандемии.
В Британии сделано заявление о лабораторном происхождении коронавируса

Об этом сообщает издание Daily Caller со ссылкой на бывшего сотрудника Госдепа США Дэвида Ашера, занимавшегося расследованием происхождения COVID-19. Выяснилось, что китайские власти скрывали в течение месяца информацию о том, что коронавирус заразен для людей. Это способствовало вспышке эпидемии и началу пандемии.

На этой неделе появилось несколько новостей, указывающих на уханьский след появления и распространения коронавируса. В Британии нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса, а американские спецслужбы тщательно изучают данные о распространении вируса из лаборатории в Китае. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Лаборатория в Китае
Лаборатория в Китае
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.