Байден высказался о предстоящей встрече с Путиным

Глава Белого дома намерен поговорить о правах человека

Джо Байден назвал одну из тем переговоров с Владимиром Путиным. Американский президент заявил, что хотел бы обсудить с лидером России вопрос о соблюдении прав человека.

"Я буду встречаться с президентом Путиным через пару недель в Женеве. Ясно дам понять, что мы не останемся в стороне, позволив ему нарушать эти права", - сказал Байден.

Встреча президентов США и России запланирована на 16 июня в Женеве. В повестке дня - вопросы стратегической стабильности, борьба с коронавирусом, международные проблемы и региональные конфликты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что хотел бы пообщаться с главой Белого дома до того, как тот встретится с Владимиром Путиным. Никаких сигналов о возможных переговорах президентов Украины и США из Вашингтона пока не поступало.

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