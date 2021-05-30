В Екатеринбурге мужчина с карабином открыл стрельбу по машинам и прохожим

Есть раненые

В Екатеринбурге неизвестный мужчина открыл стрельбу со своего балкона по машинам и прохожим. По данным источников ТАСС, есть пострадавшие.

Также имеется информация, что это – бывший полицейский. Сейчас он заблокирован в своей квартире, а жители дома выведены на улицу. К зданию прибывают сотрудники силовых ведомств.

Местные СМИ сообщают, что мужчина сделал несколько выстрелов из карабина "Сайга". Ранены сотрудник Росгвардии и ребёнок. Эта информация пока не подтверждена на официальном уровне.

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