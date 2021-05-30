Бойцы СОБРа задержали в Екатеринбурге стрелявшего по прохожим мужчину

Он доставлен в отдел полиции

Бойцам СОБРа удалось задержать бывшего полицейского, который устроил стрельбу по прохожим в Екатеринбурге. 48-летний мужчина вёл огонь из охотничьего оружия из окна своей квартиры.

Тяжёлое ранение получила 9-летняя девочка, она доставлена в больницу. Также ранен сотрудник Росгвардии.

Силовики заблокировали стрелявшего в квартире, бросили светошумовую гранату и после этого задержали мужчину. Он доставлен в отделение полиции, сообщает РИА Новости.

СКР возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь правоохранителя.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram