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Бойцы СОБРа задержали в Екатеринбурге стрелявшего по прохожим мужчину

21:45
  • воскресенье
  • 30 мая 2021

Он доставлен в отдел полиции

Бойцам СОБРа удалось задержать бывшего полицейского, который устроил стрельбу по прохожим в Екатеринбурге. 48-летний мужчина вёл огонь из охотничьего оружия из окна своей квартиры.
В Екатеринбурге мужчина с карабином открыл стрельбу по машинам и прохожим

Тяжёлое ранение получила 9-летняя девочка, она доставлена в больницу. Также ранен сотрудник Росгвардии.

Силовики заблокировали стрелявшего в квартире, бросили светошумовую гранату и после этого задержали мужчину. Он доставлен в отделение полиции, сообщает РИА Новости.

СКР возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь правоохранителя.

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