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В МИД заявили о "санкционной спирали" против России

07:15
  • понедельник
  • 31 мая 2021

В которую может быть вовлечена система SWIFT

Директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Дмитрий Биричевский отметил, что в "санкционную спираль" против России может быть вовлечена система SWIFT.
Озвучен сценарий отключения России от SWIFT

"Ни для кого не секрет, что раздаются угрозы, прежде всего из Соединенных Штатов, отключить Россию от системы SWIFT", - отметил он (цитата по РИА "Новости"), подчеркнув при том: принимаемые в отношении Москвы односторонние меры санкциями в действительности называть некорректно. По словам Биричевского, это скорее барьеры в целях защиты собственных интересов на мировой арене.

"Есть опасения, что система SWIFT может быть вовлечена в эту "санкционную спираль", - сказал дипломат.

Он добавил, что Россия разрабатывает аналог этой системы на случай отключения от SWIFT.

SWIFT - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи. Через систему проходят данные о транзакциях. К ней подключены более 11 тысяч организаций по всему миру.

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