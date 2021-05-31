В МИД заявили о "санкционной спирали" против России

В которую может быть вовлечена система SWIFT

Директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Дмитрий Биричевский отметил, что в "санкционную спираль" против России может быть вовлечена система SWIFT.

"Ни для кого не секрет, что раздаются угрозы, прежде всего из Соединенных Штатов, отключить Россию от системы SWIFT", - отметил он (цитата по РИА "Новости"), подчеркнув при том: принимаемые в отношении Москвы односторонние меры санкциями в действительности называть некорректно. По словам Биричевского, это скорее барьеры в целях защиты собственных интересов на мировой арене.

"Есть опасения, что система SWIFT может быть вовлечена в эту "санкционную спираль", - сказал дипломат.

Он добавил, что Россия разрабатывает аналог этой системы на случай отключения от SWIFT.

SWIFT - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи. Через систему проходят данные о транзакциях. К ней подключены более 11 тысяч организаций по всему миру.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram