Стало известно о состоянии пострадавшего при стрельбе в Екатеринбурге ребенка

Огонь из своей квартиры вел 48-летний бывший полицейский

Как рассказали ТАСС в Министерстве здравоохранения Свердловской области, пострадавшая в результате стрельбы в Екатеринбурге девятилетняя девочка перенесла операцию.

"Девочка прооперирована в ОДКБ №1. Состояние тяжелое. Находится в реанимации", - отметил собеседник информационного агентства.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье. В микрорайоне Химмаш мужчина начал стрелять из окна дома. Согласно информации главного управления МВД по Свердловской области, пострадали два человека - девочка и сотрудник Росгвардии.

Стрелявшего задержали. Им оказался бывший полицейский 48-ми лет. Он вел огонь из охотничьего оружия. СКР возбудил уголовное дело

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