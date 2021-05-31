В США предупредили об угрозе COVID-26 и COVID-32

Чтобы этого избежать, необходимо детально изучить COVID-19

Эксперт по инфекционным заболеваниям из Соединенных Штатов Питер Хотез дал интервью каналу NBC News, в котором заявил, что обстоятельное изучение происхождение COVID-19 должно быть продолжено - если этого не сделать, человечество рискует столкнуться с COVID-26 и COVID-32.

"Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19", - отметил ученый.

По его словам, в китайский город Ухань необходимо продолжать отправлять вирусологов и эпидемиологов, чтобы те на месте собирали данные и образцы.

"Думаю, мы действительно должны оказать сильное давление на Китай", - заметил Хотез.

Ранее в Белом доме не исключили, что версия о распространении коронавируса из-за ЧП в научной лаборатории может подтвердиться.

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