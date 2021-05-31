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В доме у экс-мэра Владивостока прошли обыски

07:44
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Это официально подтвердили в СК

Представитель управления Следственного комитета по Приморскому краю Аврора Римская сообщила, что сотрудники ведомства проводят обыски в доме у бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка.
Мэр Орла сообщил об уголовном деле против него

"Официально подтверждаю, что сотрудники управления проводят обыски дома у Олега Гуменюка", - приводит слова Римской ТАСС.

Она при этом не стала уточнять, с чем именно связаны эти обыски.

Источник агентства же рассказал, что Гуменюк проходит как свидетель в уголовном деле о получении взятки в отношении должностного лица муниципального бюджетного учреждения Владивостока "Некрополь".

Гуменюк объявил об уходе с поста главы города 18 мая. Он проработал на своей должности более двух лет.

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