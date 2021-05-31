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Эксперт объяснил мотивацию россиян бросить курить

08:16
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Пандемия и здесь сыграла свою роль

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн отметил, что в России впервые за последние годы наметилась тенденция снижения потребления табачной продукции, причем происходит это по всем категориям граждан.
В России утвердили план по реализации антитабачной концепции

"Страх заболеть COVID-19 у части граждан усилил мотивацию на отказ от курения и обращение за медицинской помощью в связи с риском заражения и тяжелого течения COVID у лиц с респираторными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом", - приводит слова специалиста ТАСС.

Как при этом заметил Брюн, также значительное влияние оказали принятые в 2013 и 2020 годах федеральные законы, один из которых, в частности, регламентирует потребление кальянов. Кроме того, любую никотиновую продукцию в России сейчас запрещено рекламировать.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что на полное решение проблемы уйдут еще годы последовательной работы.

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