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В ДТП на Алтае пострадали 11 человек

08:10
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Столкнулись легковое авто и автобус малой вместимости

Как сообщили утром в понедельник в пресс-службе регионального управления МЧС, в Первомайском районе Алтайского края возле поселка Казачий столкнулись легковой автомобиль "Мазда" и автобус малой вместимости, перевозивший рабочих.
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"В результате ДТП пострадало 14 человек, в том числе 3 человека погибло (детей нет). Погибшие - водитель и пассажиры легкового автомобиля", - сказано в сообщении.

Уточняется также, что шесть пострадавших госпитализированы.

Место аварии оцеплено полицией. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

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