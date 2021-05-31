На учениях в Сирии применили советский ЗРК С-75 "Двина"

Сирийские военные провели тренировку сил ПВО

Сирийские военные во время тренировки сил ПВО сбили беспилотник с помощью российского зенитного комплекса С-75 "Двина". Разработанный ещё в середине прошлого века ЗРК и сейчас эффективен - он стоит на вооружении армии арабской республики.

Враг наступает со всех сторон: по земле и по воздуху. Его задача - захватить позицию ракетных установок. Такова легенда учений.

Бой ПВО - скоротечный. Всего несколько секунд. За это время нужно добежать до пункта управления, разобраться и пустить ракету. На вооружении сирийской армии - С-75. Разработка Сергея Павловича Королёва принята на вооружение в 1957 году. С тех пор неоднократно доказывала свою эффективность. В 1967 году с советским оружием познакомился американский военный пилот Джон Маккейн. На этой фотографии вьетнамцы вылавливают будущего сенатора из пруда в центре Ханоя. Последние боевые применения - во время сирийской войны. В прошлом году.

"Мы были на дежурстве и увидели на экране сразу несколько меток летательных аппаратов. Быстро поняли, что один идет прямо на нас. Когда он вошел в зону эффективной стрельбы, мы тут же пустили ракету. От момента пуска до поражения прошло не больше 30 секунд. Это был вражеский беспилотник, мы сбили его", - заявил Мухаммад Шахшир, старший лейтенант Вооруженных сил Сирии.

Генерал Мухаммад познакомился с С-75 в военном училище, когда был младшим офицером. Своих солдат генерал научил управляться с оборудованием по секундомеру. Снимать ракету с вооружения, говорит, даже не собираются, хотя у сирийцев есть и более современные образцы.

"Мы тщательно соблюдаем все регламенты по эксплуатации этих систем, поэтому проблем не возникает", - сказал Мухаммад Дайоб, генерал Вооруженных сил Сирии.

Сейчас в Сирии почти не воюют, но ракеты по-прежнему - на боевом дежурстве. Соседние страны иногда предпринимают попытки проверить противовоздушную оборону арабской республики.

Павел Прокопенко, Андрей Пашутин. "ТВ Центр". Сирия.

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