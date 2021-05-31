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В праймериз "Единой России" приняли участие более 11 млн человек

08:18
  • понедельник
  • 31 мая 2021

В партии назвали предварительное голосование самым масштабным за всю историю

Более 11 миллионов избирателей приняли участие в завершившихся в воскресенье праймериз "Единой России". В партии уже назвали это предварительное голосование самым масштабным за всю историю, передает "ТВ Центр".

Граждане определялись, за кого голосовать на выборах в Госдуму, а также региональных и муниципальных выборах, которые пройдут в сентябре.

Основной формой проведения праймериз в этом году был онлайн-формат. Но часть избирателей пришла на участки. Прозрачность процесса обеспечивала технология блокчейн, которая защищает данные от редактирования и любого вмешательства. Сейчас в штабе партии идёт подсчёт голосов. Итоги подведут к 1 июня.

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