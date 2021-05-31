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В России стартовал основной этап сдачи ЕГЭ

08:21
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Школьники сдают химию, географию и литературу

В России сегодня стартовал основной этап сдачи единых госэкзаменов. Первыми за парты сели ученики регионов Дальнего Востока, передает "ТВ Центр".

Школьники сдают химию, географию и литературу. Следом пройдет обязательный и самый массовый экзамен - по русскому языку - на него отведено два дня -  3 и 4 июня. Остальные дисциплины учащиеся выбирают по желанию.

Всего ЕГЭ в этом году сдают более 700 тысяч человек, из них почти 630 тысяч - выпускники этого года. Экзамены продлятся до 2 июля. Во всех пунктах ЕГЭ соблюдаются противоэпидемические меры - на входе проверяют температуру.

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