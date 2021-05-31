COVID-19 или Демпартия? В США ищут причины "эпидемии вооруженного насилия"

Страну вновь захлестнула волна массовых убийств

Американская общественность бьёт тревогу по поводу резкого роста числа убийств и применения оружия в стране. Ситуация настолько серьезная, что президент Джо Байден обратился к конгрессу с призывом остановить "эпидемию вооруженного насилия". За эти дни произошло несколько случаев стрельбы по людям. Последний - в Майами, где неизвестные открыли огонь по толпе, собравшейся у местного развлекательного центра.

Площадь перед торгово-развлекательным центром в Майами. Двух человек пули настигли возле бильярдного клуба. Здесь люди играли, развлекались, совершали покупки. Трое неизвестных, подъехавших на белом внедорожнике, без предупреждения открыли по людям огонь. Вот как о произошедшем сообщает полиция Майами.

"Я нахожусь на месте ещё одного целенаправленного и трусливого акта насилия с применением огнестрельного оружия, в результате которого получили огнестрельные ранения более 20 человек и двое, к сожалению, скончались", - написал в Twitter директор департамента полиции Майами Альфредо Рамирес.

США вновь захлестнула волна массовых убийств. В Майами выстрелы раздались, когда страна еще не оправилась от недавней трагедии в Калифорнии. 57-летний работник транспортного управления города Сан-Хосе внезапно открыл огонь по окружающим. Его жертвами стали девять человек. Убийца покончил с собой. Только за пять месяцев этого года в Соединённых Штатах были застрелены более семи тысяч человек. В полтора раза больше, чем американские военные потеряли за все время войны в Ираке. Стреляют буквально везде – и в глубинке, и в Нью-Йорке. Власти винят во всем пандемию! Мол, граждане озверели от карантина и вызванных локдаунами экономических проблем.

"Катастрофическая ситуация, о которой я говорил, начала складываться в марте и апреле, когда всё закрылось. А настоящая волна насилия началась в мае-июне и продолжилась в июле. Очевидно, это произошло из-за того, что всё расклеилось", - заявил мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио.

В России уровень преступности в период пандемии снизился. В Москве так и вовсе на 40%. Аналогичная ситуация и в Германии. Во Франции заявляют о рекордном падении уголовных правонарушений во время карантина. И только в США коронавирус обернулся настоящей эпидемией насилия. И об этом уже не могут молчать даже подконтрольные демократам СМИ, например, CNN. Республиканские же медиа и вовсе не стесняются в выражениях.

"Почему наша страна отличается, скажем, от Швеции, России или Мексики? Ответ вам известен. И это не COVID-19. Дело в том, что нашу страну полностью прибрали к рукам злобные тупицы, то есть Демократическая партия, и результатом их политики стало огромное число убийств", - уверен Такер Карлсон, ведущий Fox News.

Американских полицейских начали судить за то, что они применяли оружие при задержании афроамериканских преступников. Когда губернаторы-демократы отдали свои города во власть бесчинствующим представителям движения BLM, силовиков и вовсе поставили на колени. И в прямом смысле слова, и в переносном, подозревая по поводу и без в превышении полномочий и урезая финансирование - в целом по стране на 840 миллиардов долларов. Боевой дух полиции попросту сломили. Во многие конфликтные ситуации офицеры предпочитают теперь просто не вмешиваться. С другой стороны, новый президент предлагает заложить в бюджет более двух миллиардов долларов на борьбу с вооруженным насилием. То есть деньги пойдут на ограничение прав граждан покупать оружие. Дональд Трамп был категорическим противником этого. Считая, что демократы хотят отобрать у американцев право на защиту. Ведь те, кто использует оружие для преступлений, и так достанут его на черном рынке.

Эти кадры наглядно демонстрируют двойные стандарты демократов. За погромы американских городов участниками движения BLM никто так и не ответил. Ведь это якобы был мирные выступления афроамериканцев против ущемления их прав. А вот когда на улицы вышли ущемленные в своих избирательных правах сторонники Дональда Трампа, их объявили внутренними террористами. Возбуждено под 300 уголовных дел. Республиканцам пока удалось лишь заблокировать в Сенате формирование комиссии по расследованию штурма Капитолия. При этом Джо Байден, собираясь встречаться с Владимиром Путиным в Женеве, заявил: он намерен поднять тему прав человека. Мол, США не позволят их нарушать. Забыл только уточнить, в какой именно стране.

Лилия Акиньшина, Кирилл Алянский, "ТВ Центр".

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