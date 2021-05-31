Шпионский скандал: Дания помогала США следить за Меркель

Скандал разразился в преддверии саммита ЕС-США

Новый громкий скандал в Европе. В СМИ попали данные о слежке американских спецслужб за высокопоставленными политиками из ЕС, передает "ТВ Центр".

По информации датской телерадиокомпании DR, шпионили в частности за канцлером Германии Ангелой Меркель, Франком-Вальтером Штайнмайером, ранее занимавшим пост министра иностранных дел ФРГ, и кандидатом в канцлеры от немецкой Социал-демократической партии Пеером Штайнбрюком.

Помогали же американскому Агентству национальной безопасности разведслужбы Дании. Аналогичные сведения опубликовала и немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Детали впечатляющие: датские спецслужбы предоставили американцам доступ к специальной станции возле Копенгагена, откуда и велась прослушка. Газета пишет, что таким образом можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров. Следили также за датскими МИД и Минфином, а также за одной компанией в секторе ВПК.

Речь идет о событиях 2013-го. Тогда как раз появились первые разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена о том, что американская разведка в течение многих лет следит за своими союзниками в Европе.

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