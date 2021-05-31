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Мошенники придумали новую схему обмана россиян

08:46
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Она предполагает фиктивное оформление на работу

Эксперты компании Bi.Zone сообщили, что в России появилась очередная схема телефонного мошенничества - злоумышленники предлагают людям высокооплачиваемую работу, не требуя специальных навыков.
Психолог рассказал, кому чаще всего звонят мошенники

План у мошенников следующий: соискатель откликается на привлекательную с финансовой точки зрения вакансию в Сети, с ним начинают диалог, предлагают ему работу. В процессе этого фиктивного оформления человека просят открыть новый счет в банке или просто передать уже имеющиеся учетные данные - чтобы потом по ним "ему переводили зарплату".

Как отметили специалисты, реализация этой схемы может занимать несколько дней. "Сложности заключаются в том, что клиент будет подтверждать все действия злоумышленника до того момента, пока не поймет, что был обманут", - приводит РИА "Новости" комментарий Антона Окошкина, директора по противодействию мошенничеству BI.Zone.

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