Медики рассказали о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек

Одну из девочек подключили к аппарату ИВЛ

Накануне возле торгового центра в Барнауле перевернулся надувной батут. В тот момент на нём играли дети. Двух девочек отбросило на трамвайные пути. Они госпитализированы в тяжёлом и крайне тяжелом состоянии. Им оказывают экстренную медицинскую помощь.

Все произошло в считанные секунды. Ни прохожие, ни родители, чьи дети резвились на батуте, не успели среагировать. Надувная конструкция поднялась в воздух на несколько метров и опрокинулась на забор, отделяющий площадь перед торговым центром от трамвайных путей.

Двух девочек доставили в больницу. Они в тяжелом состоянии в реанимации. Как сообщают журналисты, у одного ребенка врачи диагностировали травму позвоночника, у другого - перелом основания черепа. Одна из них подключена к аппарату ИВЛ, пишет РИА Новости. Одни очевидцы говорят, что батут был плохо закреплен, и его сорвало ветром. На записи действительно видно сильный порыв. Другие утверждают, что он в буквальном смысле лопнул, и поэтому детей отбросило на трамвайные пути.

"По данному факту следственными органами СУ СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Понадобилось несколько человек, чтобы перевернуть сдувшийся батут и убедиться, что под ним больше нет пострадавших. Сейчас на месте происшествия работают следователи: изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают очевидцев. И устанавливают владельца батута. Власти Алтайского края проведут внеплановую проверку аттракционов.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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