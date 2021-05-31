В Тулуне ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления

Аэромобильные группировки МЧС направляются в Иркутскую область

Регионы Сибири находятся во власти паводков. Несколько населённых пунктов подтоплены в Красноярском крае. Чрезвычайная ситуация объявлена в Туве. Десятки человек эвакуированы в пункты временного размещения. Вышли из берегов Телецкое озеро и река Бия на Алтае. В Приангарье уровень воды в реках стремительно приближается к критическим отметкам.

В рюкзаках - гидрокостюмы и спасательные жилеты. Аэромобильные группировки МЧС направляются в Иркутскую область. В Тулунском районе объявлен режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления. Уровень реки Ия к вечеру воскресенья достиг отметки в 683 сантиметра, при критической - 730. Вода подступает к садовым товариществам. По данным МЧС, уже подтоплены 18 приусадебных участков. Поэтому жителей предупреждают о необходимости покинуть дачи. В городе Тулун, где два года назад во время паводка погибли 26 человек, подготовили пункты временного размещения. За обстановкой следят с помощью беспилотников. Спасатели МЧС оценивают ситуацию с вертолётов - в верховьях рек Ии, Уды и Бирюсы.

В соседней Туве чрезвычайную ситуацию после продолжительных ливней объявили в Кызыле. Потоки воды на дорогах, озёра - на приусадебных участках. Сотрудники полиции совместно с Росгвардией и МЧС эвакуируют жителей из подтопленных домов. В пункты временного размещения уже доставили около 60 человек.

По набережной Красноярска в выходные прогуляться было невозможно. Енисей затопил ее полностью.

По-прежнему отрезанными от большой земли остаются несколько населенных пунктов. Ограничено движение автотранспорта на пяти участках дорог. МЧС призывает местных жителей подготовиться к ухудшению обстановки и возможной эвакуации.

"Согласно прогнозу синоптиков, на реках южных районов Красноярского края ожидается дальнейший рост уровня воды. В ближайшие двое суток превышение опасных отметок сохранится на реках Оя, Ус, Омыл. Организован круглосуточный мониторинг уровней воды в реках с помощью гидро- и временных водомерных постов, а также с помощью беспилотников", – заявила Алена Алексишина, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

На Саяно-Шушинской ГЭС впервые за 11 лет открыли шлюзы, чтобы сбросить излишки воды. Гидроэлектростанция сдерживает паводок в бассейне Енисея. Но в этом году скорость наполнения водохранилища оказалась критической.

Екатерина Гоголева, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".

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